Защитник ЦСКА Круговой: «Проиграли «Динамо» по делу»

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал поражение от «Динамо» (1:4) в 20-м туре РПЛ.

«Что сказать? Проиграли по делу, ребят», — заявил Круговой после игры.

ЦСКА впервые в текущем сезоне РПЛ проиграл дома. Это поражение стало для армейцев третьим подряд в чемпионате страны.

Команда с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

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