Пивоваров — о задачах «Динамо» в РПЛ: «Мы хотим быть в тройке»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал причины успешного старта главного тренера бело-голубых Ролана Гусева и рассказал о задачах на конец сезона.

— В чем секрет Ролана Гусева после паузы?

— Это плоды работы на сборах.

— Какие задачи ставите на остаток сезона?

— Есть шансы в гонке за Кубок России, а в чемпионате необходимо набрать максимальное количество, чтобы подняться в турнирной таблице. Место не соответствует амбициям клуба. Мы хотим быть в тройке в РПЛ.

«Динамо» одержало три победы в трех матчах в 2026 году. Команда Гусева набрала 27 очков и занимает седьмое место в таблице РПЛ.

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