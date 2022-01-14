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Сегодня, 12:25

Врач «Спартака» Чернов заявил, что его работа не претерпела серьезных изменений после смены главного тренера

Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий

Врач «Спартака» Глеб Чернов сообщил, что в его работе не произошло серьезных изменений после смены главного тренера команды.

«В моей работе при новом главном тренере каких-то специализированных изменений нет. Они посмотрели на уровень нашей квалификации, их все устраивает. У нас все есть, каких-то особых изменений не планируется. Единственное отличие — более точечная работа с игроками», — сказал Чернов.

С июня по декабрь 2021 года «Спартак» возглавлял Руй Витория. После начала зимней паузы в сезоне красно-белые уволили португальского специалиста, новым главным тренером команды стал итальянец Паоло Ваноли.

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