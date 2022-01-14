Врач «Спартака об «омикроне»: «Думаю, в ближайший месяц это уже будет в России»

Врач «Спартака» Глеб Чернов в преддверии сборов команды отметил, что в Дубае будет обеспечена максимальная защита от коронавируса. Также он высказал свое мнение по поводу нового штамма «омикрон».

«Как «омикрон» изменил нашу работу? Тут уже ничего не изменишь, это все равно коронавирус. Думаю, в ближайший месяц это уже будет в России, — отметил Чернов. — Посмотрим, как это будет здесь выглядеть. Также посмотрим и на обстановку в Дубае. Мы всегда в плане действий отталкиваемся от симптомов. Конечно, защита у нас максимальная, стараемся минимально контактировать с посторонними людьми. Если приезжают родственники, они должны регулярно тестироваться».