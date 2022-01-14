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Сегодня, 12:12

Врач «Спартака об «омикроне»: «Думаю, в ближайший месяц это уже будет в России»

Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий

Врач «Спартака» Глеб Чернов в преддверии сборов команды отметил, что в Дубае будет обеспечена максимальная защита от коронавируса. Также он высказал свое мнение по поводу нового штамма «омикрон».

«Как «омикрон» изменил нашу работу? Тут уже ничего не изменишь, это все равно коронавирус. Думаю, в ближайший месяц это уже будет в России, — отметил Чернов. — Посмотрим, как это будет здесь выглядеть. Также посмотрим и на обстановку в Дубае. Мы всегда в плане действий отталкиваемся от симптомов. Конечно, защита у нас максимальная, стараемся минимально контактировать с посторонними людьми. Если приезжают родственники, они должны регулярно тестироваться».

Коронавирус
ФК Спартак (Москва)
2
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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