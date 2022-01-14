Врач «Спартака» рассказал о состоянии Мелкадзе

Врач «Спартака» Глеб Чернов рассказал о состоянии нападающего красно-белых Георгия Мелкадзе.

«Мелкадзе полноценно тренируется, у него все в порядке. Осталось только набрать форму. Его клубные дела я не знаю, я говорю только по медицинским показателям, потому что нас все меняется каждый день. Ребров и Ещенко до последнего тренировались. Тот же Артем, если захочет, может спокойно вернуться к полноценным тренировкам. Он продолжает поддерживать форму. Сложно, когда ты всю жизнь тренировался, разом все обрубить. Это как наркотик. Ещенко и Ребров в хорошей форме», — сказал Чернов.

В сезоне-2021/22 Мелкадзе принял участие в 4 матчах «Спартака», проведя на поле в сумме 61 минуту и не отличившись результативными действиями. 24-летний россиянин пропустил большую часть игр из-за мышечного повреждения.