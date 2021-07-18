В Германии сообщили, сколько «Краснодар» заплатит «Герте» за трансфер Кордобы

По информации немецких СМИ, трансфер нападающего «Герты» Джона Кордобы обойдется «Краснодару» примерно в 20 миллионов евро.

Сегодня оба клуба объявили о полной договоренности по переходу 28-летнего колумбийца. Остается лишь уладить последние формальности — пройти медосмотр и подписать контракт. В ближайшие дни нападающий прилетит в Краснодар.

Если сделка состоится, а данные о 20 миллионах верны, то трансфер станет рекордным для «быков».

В сезоне-2020/21 Кордоба провел 21 матч за «Герту», на его счету 7 голов и 2 результативных передачи. В прошлом сезоне латиноамериканец пропустил из-за различных повреждений 4 месяца.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.