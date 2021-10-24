Витория считает, что «Спартак» действовал недостаточно агрессивно в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал итог матча 12-го тура российской премьер-лиги против «Зенита» (1:7).

— Не считаете ли вы ошибкой то, что у вас была высокая линия обороны, тем более без Жиго? В чем была главная причина такой игры защитников?

— Это справедливое замечание. Нам нельзя было позволять сопернику так идти в контратаки, забегать за спину. Мы не были достаточно агрессивны, часто теряли мяч, а этого как раз хотел соперник. Нам нельзя было допускать подобных вещей. Но иногда все идет не так, как хотелось бы.

— Каков был план на игру в атаке?

— Изначально план был больше играть в середине поля, наблюдать за игрой соперника, а затем перехватить инициативу. Мы собирались играть ниже и агрессивнее, но соперник часто шел в контратаки. Я признаю, что это моя ошибка, но и игроков тоже. Всю эту ситуацию мы обсудим с футболистами.

Поражение от «Зенита» стало самым крупным для «Спартака» за всю историю выступлений команды в РПЛ.

«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в 12 матчах.