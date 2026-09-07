Источник: игрок «Ростова» Голенков проходит медосмотр перед трансфером в «Балтику»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков проходит медицинское обследование перед переходом в «Балтику», сообщил «РБ Спорт».

По данным источника, 27-летний форвард подпишет с калининградским клубом соглашение по схеме «3+1».

Ранее генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов заявил об интересе клуба к игроку.

В сезоне-2026/27 Голенков принял участие в 5 матчах, в которых не отметился результативными действиями. Всего он провел за «Ростов» 165 игр, забил 31 гол и оформил 19 результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,7 миллиона евро.