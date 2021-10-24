«Спартак» потерпел 200-е поражение в чемпионатах России
Рекордное поражение от «Зенита» со счетом 1:7 оказалось для «Спартака» 200-м в чемпионатах России. Красно-белые стали седьмой командой, добравшейся до этой неприятной отметки. Больше неудач терпели три московских клуба — «Динамо», ЦСКА и «Локомотив», давно не выступающая в премьер-лиге «Алания», а также «Крылья Советов» и «Ростов», которые оспаривают звание рекордсмена по числу поражений.
Лидеры по поражениям в чемпионатах России
|
Команда
|
Сезоны
|
Матчи
|
Поражения
|
Ростов
|
28
|
843
|
347
|
Крылья Советов
|
27
|
818
|
345
|
Динамо
|
29
|
874
|
266
|
ЦСКА
|
30
|
905
|
221
|
Локомотив
|
30
|
904
|
206
|
Алания
|
16
|
489
|
201
|
Спартак
|
30
|
905
|
200
|
Ахмат
|
15
|
445
|
188
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