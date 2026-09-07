«Пафос» заблокировал переход Жоау Коррейи в «Спартак»

Как стало известно «СЭ» от источника, знакомого с ситуацией, нападающий «Пафоса» Жоау Коррейя хочет покинуть клуб после срыва перехода в «Спартак».

В недавно закрывшееся трансферное окно Жоау Коррейя оказался в сфере интересов московского «Спартака». Футболист знал об интересе российского клуба и получил несколько предложений. Коррейя пытался объяснить «Пафосу», какое значение эти предложения могли иметь для его личной жизни: согласно одному из вариантов, он мог зарабатывать примерно в четыре раз больше, чем получает сейчас на Кипре. В ответ игрок получил заверения, что клуб не станет препятствовать его уходу.

Переговоры между «Пафосом» и «Спартаком» продолжались несколько недель. Московский клуб сделал несколько предложений кипрской стороне, однако все они были оперативно отклонены.

В итоге по мере приближения закрытия трансферного окна переговоры окончательно зашли в тупик. Сделка сорвалась, несмотря на все усилия российского клуба, который стремился выполнить пожелание главного тренера Хуана Карлоса Карседо, ранее работавшего с Жоау Коррейей на Кипре.

Ситуация вызвала у футболиста серьезное разочарование. Жоау Коррейя считает, что «Пафос» нарушил данное ему обещание, и чувствует себя преданным — особенно с учётом всех усилий, которые он приложил за последние три сезона в клубе, и своего вклада в успехи команды.

Кабо-вердианский футболист сейчас восстанавливается после травмы и, естественно, хочет вернуться в строй как можно скорее. Однако Коррейя не скрывает своего разочарования и намерен попытаться покинуть «Пафос» в зимнее трансферное окно.