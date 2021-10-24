Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение красно-белых от «Зенита» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ (1:7).

«Это был серьезный удар по «Спартаку», наказание было чрезмерным. Красно-белые допускали те же ошибки, что и в матче против «Лестера»: неудачные передачи защиты и плохое наблюдение за ведущими игроками «Зенита». Считаю, что «Зенит» превзошел «Спартак» и в тактическом, и в психологическом плане. Теперь Витория должен быстро вылечить игроков: не менее важно восстановить эмоциональное состояние, чем тактически вернуть команду на поле. Потому что ребята перестанут верить в себя и будут сомневаться в проделанной работе», — сказал Рианчо «СЭ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками, «Спартак» идет на 7-й строчке с 17 очками.