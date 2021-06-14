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Витория пожелал удачи сборной России на Евро-2020

16:18
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория пожелал удачи сборной России на Евро-2020.

«Уважаю труд всех, кто работает в национальных командах. Это представители страны. Могу лишь пожелать удачи нашим ребятам и всей сборной России на Евро», — сказал Витория.

В первом туре Евро-2020 сборная России уступила Бельгии (0:3). Российская команда находится на последнем, четвертом месте в группе B. Следующую встречу россияне проведут 16 июня против Финляндии. Начало игры — в 16.00 (мск).

(Сергей Федоров)

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