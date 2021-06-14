Руй Витория рассказал, как он будет выстраивать работу со спортивным отделом

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о том, как он будет выстраивать работу со спортивным отделом клуба.

«Как я буду выстраивать работу со спортивным отделом? Для меня есть только один способ. Должно быть полное взаимопонимание между тренером, спортивным директором, гендиректором и президентом. Решения здесь принимаются не в пользу Руя Витории или Попова, а в пользу клуба», — сказал Витория.

51-летний португалец 24 мая был назначен новым главным тренером красно-белых. Контракт с Виторией рассчитан на два года. Специалист сменил на посту главного тренера москвичей Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21.

(Сергей Федоров)