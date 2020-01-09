Ветераны «Спартака» сыграли вничью со звездами сборной в матче памяти Игоря Нетто

В академии «Спартака» звезды отечественного футбола почтили память капитана сборной СССР и красно-белых Игоря Нетто, которому сегодня исполнилось бы 90 лет. Ветераны «Спартака» и национальной команды сыграли вничью (4:4).

Голы у красно-белых забили Валерий Кечинов, Сергей Шавло, Валерий Шмаров и Сергей Юран, а ворота защищали Андрей Сметанин и Руслан Нигматуллин.

Символическим пасом встречу начал Никита Симонян. На игре присутствовали тренеры «Спартака» разных лет Олег Романцев и Георгий Ярцев, а также нынешний капитан красно-белых Георгий Джикия. (Евгений Белоусов)