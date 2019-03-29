Василий Кикнадзе: "Задача "Локомотива" на сезон - быть в пятерке"

Задача "Локомотива" на сезон-2018/19 – финишировать в пятерке лучших чемпионата России по футболу, сообщил журналистам генеральный директор клуба Василий Кикнадзе. Железнодорожники после 20 туров занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенит" на 6 очков.

– Вы сказали, что регулярная задача "Локомотива" – попадать в еврокубки, то есть быть в пятерке. А какова задача конкретно на текущий сезон?

– Быть в пятерке.

– Не слишком ли скромно?

– Быть в пятерке. Это задача, которую совет директоров поставил перед командой в начале сезоне. Такая же задача ставилась и перед началом чемпионского сезона. Возвращаясь к вопросу о том, какую позицию я занимал по Юрию Павловичу: мы шли в пятерке, не было предметы для обсуждения ("Локомотив" завершил чемпионат России-2016/17 на восьмом месте, но выиграл Кубок, благодаря чему пробился в Лигу Европы. – Прим. "СЭ").

– Получается, Юрий Павлович уже гарантировал себе автоматическое продление контракта? "Локомотив" из пятерки уже не вылетит, это ясно.

– Не вижу оснований для обсуждения этого вопроса. Все хорошо. Команда идет уверенной поступью (в этот момент Кикнадзе несколько раз постучал по столу). Но цыплят у нас считают по весне. Посмотрим. (Илья Андреев, Илья Егоров)