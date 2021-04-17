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Василий Березуцкий со следующего матча будет на скамейке «Краснодара»

22:18
Василий Березуцкий на матче «Краснодар» — «Зенит». Фото «СЭ»
Василий Березуцкий на матче «Краснодар» — «Зенит». Фото «СЭ»
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Сегодняшний матч с «Зенитом» назначенный на днях одним из помощников Виктора Гончаренко Василий Березуцкий смотрел из ложи прессы.

Это произошло потому, что ему не успели оформить все необходимые документы. Начиная со следующего тура, Березуцкий переместится на скамейку «быков».

Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА 14 апреля. Специалист объявил, что переходит в «Краснодар», чтобы работать с бывшим главным тренером армейцев Виктором Гончаренко, который возглавил «быков» 6 апреля.

(Игорь Рабинер)

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