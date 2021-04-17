Василий Березуцкий со следующего матча будет на скамейке «Краснодара»
Сегодняшний матч с «Зенитом» назначенный на днях одним из помощников Виктора Гончаренко Василий Березуцкий смотрел из ложи прессы.
Это произошло потому, что ему не успели оформить все необходимые документы. Начиная со следующего тура, Березуцкий переместится на скамейку «быков».
Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА 14 апреля. Специалист объявил, что переходит в «Краснодар», чтобы работать с бывшим главным тренером армейцев Виктором Гончаренко, который возглавил «быков» 6 апреля.
(Игорь Рабинер)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю