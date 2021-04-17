Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал ничью в матче 26-го тура между командой из Санкт-Петербурга и «Краснодаром» (2:2).

«Зенит» займет первое место, «Локомотив» пускай второе. А «Спартак», надеюсь, проиграет завтра, — сказал Боярский «СЭ». — Посмотрим куда он попадет со своими амбициями. Говорили, что «Спартак» заберет чемпионство? Пускай забирает. Это очень похвально. Флаг им и Карпину в руки. «Зенит» то на первом месте, а «Спартак» пускай забирает".

«Зенит» показал командам, где их место? Болельщики нашей команды сразу все знали, а остальные расфуфырили хвост. И это не последний раз. «Зенит» выходит в еврокубки? Правильно, туда ему и надо. За оставшееся время нужно усилить потенциал, чтобы доказывать свою состоятельность в Европе и во внутреннем чемпионате. Необходимо повышать мастерство и приобретать хороших игроков. А самое главное, не расставаться с Семаком, который, дай бог, третий раз выведет команду на первое место".

«Понервничали немножко, но выправились. Очень безалаберно начали первый тайм. Без настроения всякого, хуже, чем на тренировке. Вольготный раскат мяча, пока не получили щелбан в нос. Пропустили в первой атаке, потом спохватились, рыпались-рыпались и получилось. Спасибо, что Сердар воспользовался ошибкой. И конечно, Мостовой».

«Все-таки первое место есть первое место. Однако так безответственно начинать матч... Слишком много говорили, что «Краснодар» всегда проигрывал. Вот и наговорили. Развесили уши и чуть не получили. Если бы не замечательная замена Семака, то неизвестно чем бы все это закончилось. А так слава богу, что заработали очко», — добавил Боярский.

После ничьей с «Краснодаром», «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 55 очками в 26 матчах. «Краснодар» идет на 11-й строчке с 35 очками.

(Артем Бухаев)