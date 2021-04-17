Радимов: «Зенит» на 99 процентов чемпион. Точно не болельщикам «Спартака» критиковать такой результат»
Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ничью против «Краснодара» (2:2) в рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ.
«По игре мне «Зенит» сегодня понравился даже больше, чем в некоторых победных матчах. Они играли хорошо, могли победить. Спокойно ли мне за чемпионство? Перестаньте. Вы считаете, что отрыв в 5 очков для команды уровня «Зенита» — это мало? Думаю, что «Зенит» на 99 процентов уже чемпион, им достаточно 2 победы и ничьи. Если бы команда сегодня проиграла, то была другая история. Уж кому, кому, а не болельщикам «Спартака» критиковать такой результат. Они играют не стабильнее, чем «Зенит», — сказал Радимов «СЭ».
Также Радимов считает, что с приходом Гончаренко «Краснодар» стал выглядеть лучше.
«Краснодар с приходом Гончаренко очень прибавил. Если бы команды встречались 3-4 тура назад, то «Зенит» бы прилично им накидал. Понятно, что не все отлажено. Я думаю, что такими темпами «Краснодар» наладит баланс, которого команде не хватало. Особенно в матче против «Ахмата», — добавил Радимов.
После ничьей с «Краснодаром», «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 55 очками в 26 матчах. «Краснодар» идет на 11-й строчке с 35 очками.
(Владимир Пушкарев)
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