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Василий Березуцкий объявил о переходе в «Краснодар»

14:57
Василий Березуцкий. Фото ПФК ЦСКА
Василий Березуцкий. Фото ПФК ЦСКА
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Василий Березуцкий объявил о переходе из ЦСКА в тренерский штаб «Краснодара», который ранее возглавил бывший тренер армейцев Виктор Гончаренко.

«Очень сложно уходить из клуба, которому отдал большую часть своей жизни. Где каждый игрок, сотрудник и болельщик стали родными. Но, чтобы развиваться дальше и получать необходимую практику, нужно иногда принимать тяжелые для себя решения, выходить из зоны комфорта и двигаться дальше. К тому же, ко мне обратился Виктор Михайлович (Гончаренко — прим. «СЭ») с просьбой помочь ему на новом месте работы», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Березуцкого.

Березуцкий добавил, что принял решение об уходе совместно с клубом, а также поблагодарил руководство за поддержку и не исключил возвращения в ЦСКА.

Березуцкий выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2002 по 2018 год. В августе 2020 года он вошел в тренерский штаб красно-синих.

22 марта ЦСКА уволил Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды, его место занял Ивица Олич. Позднее, 6 апреля Гончаренко возглавил «Краснодар».

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vasiliy-berezutskiy-inogda-nuzhno-vykhodit-iz-zony-komforta/

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