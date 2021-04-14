Василий Березуцкий объявил о переходе в «Краснодар»

Василий Березуцкий объявил о переходе из ЦСКА в тренерский штаб «Краснодара», который ранее возглавил бывший тренер армейцев Виктор Гончаренко.

«Очень сложно уходить из клуба, которому отдал большую часть своей жизни. Где каждый игрок, сотрудник и болельщик стали родными. Но, чтобы развиваться дальше и получать необходимую практику, нужно иногда принимать тяжелые для себя решения, выходить из зоны комфорта и двигаться дальше. К тому же, ко мне обратился Виктор Михайлович (Гончаренко — прим. «СЭ») с просьбой помочь ему на новом месте работы», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Березуцкого.

Березуцкий добавил, что принял решение об уходе совместно с клубом, а также поблагодарил руководство за поддержку и не исключил возвращения в ЦСКА.

Березуцкий выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2002 по 2018 год. В августе 2020 года он вошел в тренерский штаб красно-синих.

22 марта ЦСКА уволил Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды, его место занял Ивица Олич. Позднее, 6 апреля Гончаренко возглавил «Краснодар».