Мостовой выразил сомнения по поводу необходимости трансфера Промеса в «Спартак»

Экс-футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал для «СЭ» возможный переход Квинси Промеса из «Аякса», а также допинговый скандал, связанный с вратарем голландского клуба Андре Онаной.

«Конечно, для клуба такого уровня допинговые скандалы не являются приемлемыми. Это же не первая ситуация, связанная с «Аяксом». То игрока не заявят, то Промеса не могут продать. Много где «Аякс» уже замешан. Ситуация неоднозначная. Сейчас могут и по всей команде с допинговыми проверками пройтись. Очень много мутности в этой истории. С одной стороны, в Голландии много тюльпанов, а с другой, там много что скрывается»

Помимо этого, Мостовой считает, что такие ситуации могут помешать трансферу нападающего Квинси Промеса в «Спартак».

«Я пару дней назад думал, что Промес уже в «Спартаке», а оказалось, что нет. Будем смотреть, как будут развиваться события дальше. Думаю, что сейчас ситуация с трансфером стала намного сложнее. Нужен ли с учетом последних событий трансфер Промеса? Тоже большой вопрос», — добавил Мостовой.

Сегодня, 5 февраля, вратаря «Аякса» Андре Онану отстранили от футбола на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

(Владимир Пушкарев)