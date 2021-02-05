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Павел Худяков: «Есть шанс, что «Тамбов» доиграет сезон»

15:49
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что никто из клубов РПЛ не предлагал помощь с арендой игроков, а также выразил надежду на то, что клуб сможет доиграть сезон.

«Пока еще никто к нам не обращался по аренде игроков. Только открыли заявку, все обсуждаем. Есть продвижения, помогают РФС и РПЛ. Если все будет нормально, то мы доиграем сезон. Все для это делается. Шанс на то, что мы доиграем сезон, остается», — сказал Худяков «СЭ».

«Тамбов», занимающий последнее место в таблице РПЛ, имеет серьезные финансовые проблемы и может не доиграть сезон.

(Владислав Флегонтов)

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