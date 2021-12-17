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Синицын, Могилевец, Бумаль и Галаджан покинули «Нижний Новгород»

12:25
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Вратарь Андрей Синицын, полузащитники Павел Могилевец и Петрус Бумаль, а также нападающий Артем Галаджан покинули «Нижний Новгород», сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.

«Благодарим вас, парни, за время, проведенное в составе ФК «Нижний Новгород». Удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В нынешнем сезоне 23-летний Галаджан провел пять матчей, 28-летний Могилевец — восемь встреч, 28-летний Бумаль — три игры, 33-летний Синицын — три матча.

После 18 туров РПЛ «Нижний Новгород» набрал 19 очков и занимает 13 место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://fcnn.ru/nn-info/news/team/80533/

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Карен Саркисян все материалы автора

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