Синицын, Могилевец, Бумаль и Галаджан покинули «Нижний Новгород»

Вратарь Андрей Синицын, полузащитники Павел Могилевец и Петрус Бумаль, а также нападающий Артем Галаджан покинули «Нижний Новгород», сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.

«Благодарим вас, парни, за время, проведенное в составе ФК «Нижний Новгород». Удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В нынешнем сезоне 23-летний Галаджан провел пять матчей, 28-летний Могилевец — восемь встреч, 28-летний Бумаль — три игры, 33-летний Синицын — три матча.

После 18 туров РПЛ «Нижний Новгород» набрал 19 очков и занимает 13 место в турнирной таблице.