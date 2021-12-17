Синицын, Могилевец, Бумаль и Галаджан покинули «Нижний Новгород»
12:25
Вратарь Андрей Синицын, полузащитники Павел Могилевец и Петрус Бумаль, а также нападающий Артем Галаджан покинули «Нижний Новгород», сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.
«Благодарим вас, парни, за время, проведенное в составе ФК «Нижний Новгород». Удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
В нынешнем сезоне 23-летний Галаджан провел пять матчей, 28-летний Могилевец — восемь встреч, 28-летний Бумаль — три игры, 33-летний Синицын — три матча.
После 18 туров РПЛ «Нижний Новгород» набрал 19 очков и занимает 13 место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю