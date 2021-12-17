Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ваноли: «Спартак» должен стать командой, готовой побеждать в каждом матче"

Ваноли рассказал, каким хочет видеть «Спартак» под своим руководством
12:13
Теги:

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал свое назначение в московский клуб и рассказал, какой хочет видеть команду под своим руководством.

«Большое спасибо за теплый прием! Для меня большая честь быть частью этой команды, работать для этих болельщиков. Сейчас мы начинаем погружаться в историю клуба, что очень важно. Мы должны понять его культуру. Мы должны понять, как работает клуб, как работает команда, а затем начать работу, засучив рукава.

«Спартак» должен стать командой, готовой побеждать в каждом матче. Мы не должны быть кубковой командой или командой чемпионата, мы должны быть хорошо организованной командой с четкой целью, понимать, чего мы хотим добиться. К какому типу тренеров меня можно отнести? Надеюсь, мне удастся совмещать и тип теоретика, и мотиватора. Оба направления важны для финального успеха. Я должен быть как хорошим мотиватором, так и хорошим тактиком», — сказал в интервью клубной пресс-службе красно-белых Ваноли.

«Спартак» объявил о назначении Ваноли сегодня, 17 декабря. Клуб подписал контракт с 49-летним итальянцем до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на один год.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=LEYN5x5Bck8

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Александр Филимонов признался, что участвовал в договорных матчах
Польский военнослужащий попросил политического убежища в Белоруссии
1
2
Реклама
Материалы сюжета: «Спартак»: Паоло Ваноли — новый главный тренер «Спартака», Руй Витория уволен, результаты в сезоне 2021/22
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги