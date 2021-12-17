Ваноли: «Спартак» должен стать командой, готовой побеждать в каждом матче"

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал свое назначение в московский клуб и рассказал, какой хочет видеть команду под своим руководством.

«Большое спасибо за теплый прием! Для меня большая честь быть частью этой команды, работать для этих болельщиков. Сейчас мы начинаем погружаться в историю клуба, что очень важно. Мы должны понять его культуру. Мы должны понять, как работает клуб, как работает команда, а затем начать работу, засучив рукава.



«Спартак» должен стать командой, готовой побеждать в каждом матче. Мы не должны быть кубковой командой или командой чемпионата, мы должны быть хорошо организованной командой с четкой целью, понимать, чего мы хотим добиться. К какому типу тренеров меня можно отнести? Надеюсь, мне удастся совмещать и тип теоретика, и мотиватора. Оба направления важны для финального успеха. Я должен быть как хорошим мотиватором, так и хорошим тактиком», — сказал в интервью клубной пресс-службе красно-белых Ваноли.

«Спартак» объявил о назначении Ваноли сегодня, 17 декабря. Клуб подписал контракт с 49-летним итальянцем до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на один год.