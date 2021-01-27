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Валуев считает, что в Европе российских футболистов научат по-настоящему работать

13:08
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Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в беседе с «СЭ» прокомментировал переход Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

«Я за то, чтобы больше российских футболистов выступали за зарубежные клубы. Там научат футболу и по-настоящему работать. Никаких разочарований относительно него нет. Трансферы между клубами — это банальная история, ничего удивительного в этом переходе нет. Надеюсь, тот опыт, который он получит, не пройдет даром, потому что европейский футбол действительно высококлассный, там есть чему поучиться».

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года. В этом сезоне он успел провести за красно-белых восемь матчей чемпионата России, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу. В составе «Зенита» нападающий становился чемпионом России, победителем Кубка России и Суперкубка России. Также он выступал за «Динамо» и «Сочи».

(Анастасия Пастернак)

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