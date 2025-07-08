Валуев: «Ужесточение лимита повысит привлекательность российского футбола, хотя и уменьшит его зрелищность»

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

Во вторник, 8 июля, «Чемпионат» сообщил, что Министерство спорта РФ обсуждает с РФС ужесточение лимита на легионеров в премьер-лиге.

Одним из основных вариантов, который рассматривает Минспорта РФ, является лимит с десятью легионерами в заявке, из которых на поле одновременно может находиться только пять.

«Чем больше легионеров, тем меньше российского футбола. Мы сделали все, чтобы желающие могли получить российское гражданство и играть в статусе россиян. Ужесточение в количестве легионеров повлечет за собой уменьшение зрелищности, но повышение привлекательности. Как ни крути, но за Педро болеют меньше, хотя и хотят, чтобы он забивал. Было бы здорово, если бы это был не Педро, а Петр», — сказал Валуев «СЭ».

Валуев также отметил, что всегда поддерживал лимит на легионеров.

«В школе «Зенита» серьезный подход. У Галицкого все интересно в академии. Понятно, что это деньги не бедных людей и не бедных компаний. А мы на эти деньги покупаем зарубежных специалистов — приходим к тому, что наши не нужны. Всегда поддерживал лимит на легионеров», — добавил Валуев.

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 таких футболистов.