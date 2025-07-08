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8 июля 2025, 18:25

Валуев: «Ужесточение лимита повысит привлекательность российского футбола, хотя и уменьшит его зрелищность»

Артем Бухаев
Корреспондент
Николай Валуев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

Во вторник, 8 июля, «Чемпионат» сообщил, что Министерство спорта РФ обсуждает с РФС ужесточение лимита на легионеров в премьер-лиге.

Одним из основных вариантов, который рассматривает Минспорта РФ, является лимит с десятью легионерами в заявке, из которых на поле одновременно может находиться только пять.

«Чем больше легионеров, тем меньше российского футбола. Мы сделали все, чтобы желающие могли получить российское гражданство и играть в статусе россиян. Ужесточение в количестве легионеров повлечет за собой уменьшение зрелищности, но повышение привлекательности. Как ни крути, но за Педро болеют меньше, хотя и хотят, чтобы он забивал. Было бы здорово, если бы это был не Педро, а Петр», — сказал Валуев «СЭ».

Валуев также отметил, что всегда поддерживал лимит на легионеров.

«В школе «Зенита» серьезный подход. У Галицкого все интересно в академии. Понятно, что это деньги не бедных людей и не бедных компаний. А мы на эти деньги покупаем зарубежных специалистов — приходим к тому, что наши не нужны. Всегда поддерживал лимит на легионеров», — добавил Валуев.

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 таких футболистов.

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РФС
Николай Валуев
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«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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