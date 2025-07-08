Источник: Минспорта РФ обсуждает с РФС ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Министерство спорта РФ ведет диалог с РФС на тему ужесточения лимита на легионеров в РПЛ, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, основным вариантом сейчас является формула, при которой в заявку смогут включить 10 легионеров (сейчас 13), а на поле смогут выходить только 5 из них (сейчас 8).

При этом отмечается, что на данный момент обсуждение только началось. Никакие решения еще не приняты.

Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.