«РБ Спорт»: спецкомиссия РФС завершила проверку по делу «Торпедо»

Во вторник, 8 июля, завершилось заседание специальной комиссии РФС по делу московского «Торпедо», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, комиссия единогласно постановила, что имело место нарушения регламента. Она должна предоставить КДК РФС заключение, которое повлияет на принятие итогового решения.

В случае если КДК решит наказать «Торпедо», клубу грозит штраф до 50 миллионов рублей, снятие очков (до 15), лишение завоеванных наград и исключение из числа участников соревнований.

21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.

Всем фигурантам дела вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.