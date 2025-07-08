Депутат Журова заявила, что болельщики хотят видеть российских футболистов в матчах РПЛ

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

Во вторник, 8 июля, «Чемпионат» сообщил о том, что Министерство спорта РФ обсуждает с РФС ужесточение лимита на легионеров в премьер-лиге.

Одним из основных вариантов, который рассматривает Минспорта РФ, является лимит с десятью легионерами в заявке, из которых на поле одновременно может находиться только пять.

«В период санкций и недружественного отношения многих стран, конечно, надо развивать свои внутренние ресурсы, давать возможность молодым спортсменам играть. По большому счету это хорошая мера, если государство на это идет, посчитали, что будет правильно.

Я в этом всегда видела смысл. Просто футбол — большая коммерция. Тут по большому счету не прямые федеральные отчисления на футбол. Самим футбольным клубам решать, как вести деятельность. Но, с другой стороны, болельщикам тоже хотелось бы больше видеть своих игроков. Хотя понятно, что хочется зрелищного футбола. Значит, наши игроки будут стараться обеспечить этот зрелищный футбол без легионеров.

Я за тех легионеров, которые несут большую пользу, ассимилируются, ведут разнообразные дополнительные активности. Любых таких иностранцев почитаю, когда они ведут себя именно так», — сказала Журова «СЭ».

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 таких футболистов.