Валерий Овчинников: «Каттани увидел, какое «чудо» привез, и понял — пора валить»

Очередной герой постоянной рубрики «СЭ» 15 к 1 — один из главных острословов в истории российского футбола, экс-тренер нижегородского «Локомотива».

1 — С какими чувствами ждете нового сезона?

— Надеюсь на появление российских футболистов хорошего уровня. Легионеры разбежались, дорога расчищена — вперед! Переживать из-за отъезда иностранцев не стоит. Среди них было очень много шлака. Кроме того, эти ребята своим отношением четко дали понять, что в России для них самое главное — не интересы клуба, а бабули. Как только где-то предложили условия получше — сразу переметнулись. Приостановили контракты в одностороннем порядке. Вон, даже «Зенит» не сумел удержать Юри Алберто, хотя другие бразильцы пока в Питере.

Единственное, что огорчает, — отстранение сборной и клубов от участия в международных матчах. Это серьезный удар. К сожалению, все идет к тому, что бан затянется не на один сезон.

2 — «Спартак» уже провел первый официальный матч под руководством Гильермо Абаскаля. Что бросилось в глаза?

— «Спартак» — никакой! «Зенит» порвал его как Тузик грелку. Удручает не только крупный счет, но и отношение спартаковцев к игре. Когда что-то не получается, надо включать морально-волевые. Сражаться на жилах, на зубах. Вот с этим у команды проблемы, причем давно. Посмотрим, конечно, что будет в чемпионате, но особых перспектив у «Спартака» я не вижу.

Гильермо Абаскаль. Александр Федоров, Фото «СЭ»

3 — Как вы отреагировали, когда узнали, что команду возглавит Абаскаль?

— Первая мысль: «Кто это? Откуда он взялся? Кого раньше тренировал?» «Спартак» — не какой-то нищеброд. Солидный клуб с большими задачами. Почему же главным тренером назначают непонятно кого? Кто подгоняет таких специалистов, как Ваноли и Абаскаль? Это же космонавты! С троса сорвались и залетели в Россию. А мы потом расхлебываем.

4 — Абаскаль — протеже спортивного директора Луки Каттани, который за два дня до старта чемпионата внезапно покинул «Спартак».

— Ну и правильно сделал. Увидел, какое «чудо» привез, и понял — пора валить. За результат ведь отвечает не только тренер, но и тот, кто его приглашал. А итальянцы всегда своих подтаскивают, чтобы было с кем на родном языке поговорить. Да, Абаскаль — испанец, но интервью-то перед Суперкубком на итальянском давал.

Одно время в России была мода на голландцев. Приехали Хиддинк, Адвокат — и за ними потянулись остальные. Мелькали везде, в том числе в футбольных академиях. И что в итоге? Ни-че-го. Прокатились с чесом по стране, срубили денег — и домой.

С итальянцами такая же история. Началось с Карреры. Хотя чемпионский состав собирал Аленичев, проделал колоссальную работу. Именно он всю базу заложил. Но после первой же осечки его убрали, поставили итальянского товарища, который подхватил чужой багаж и доехал на нем до золота.

Почему же мы про своих тренеров забываем? Разве они слабее Карреры, Ваноли, Абаскаля? Нет! То же самое касается спортивного директора. Вместо Каттани на эту должность можно спокойно назначить россиянина. Поверьте, хуже не будет.

Лука Каттани. Александр Федоров, Фото «СЭ»

5 — Последний случай, когда вы смотрели на футболиста и понять не могли — как он оказался в «Спартаке»?

— Вспоминаю, как в нулевые в Москве к стадиону «Труд» подъехал автобус со спартаковским дублем. Открылась дверь, вышел один парнишка из Африки, второй, третий, пятый... Когда насчитал их два десятка, глаза у меня стали квадратные.

Сегодня такого уже не увидишь. Пытаемся брать не количеством — качеством. Ну а толку? Каждого легионера, приглашенного в «Спартак», подают как суперзвезду. Но на поле эти футболисты выглядят не сильнее наших. Абсолютно! Разница исключительно в пиаре да в зарплатной ведомости.

6 — Допускаете, что «Зенит», как и «Бавария», выиграет чемпионат десять раз подряд?

— Мне ближе сравнение не с «Баварией», а со «Спартаком», который в 90-е при Романцеве был в России вне конкуренции. Лишь «Алания» разок смогла потеснить его с пьедестала. Теперь в роли гегемона у нас «Зенит». Но! Кто мешал остальным клубам грамотно выстраивать работу?

Возьмем «Спартак». До 24 февраля его финансовые возможности мало в чем уступали «Зениту». Но один клуб приглашал действительно качественных игроков и доверял тренерскому штабу, а другой шарахался в крайности, привозил непонятных иностранцев и пачками менял тренеров. А «Локомотив»? Туда тоже вкладывались серьезные деньги. И был Семин, который каждый год выигрывал трофеи. Команда при нем звенела! Но его сожрали. Понаехали людишки и все развалили.

«Зенит» после победы в Суперкубке России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

7 — Вот посмотрели вы Суперкубок. Обнаружили у «Зенита» слабые места?

— Нет. Пока у Семака все в порядке. Командная игра отлажена, Малком, Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос и Барриос на месте, плюс из «Сочи» два интересных парня подъехали. Так что «Зенит» — безоговорочный фаворит. Но это с одной стороны. А с другой... В футболе случаются неожиданности. Кто, например, год назад мог предположить, что «Сочи» завоюет серебро? Может, и в этом сезоне кто-то преподнесет сюрприз, вклинится в чемпионскую гонку.

8 — За какой командой в РПЛ вам особенно интересно наблюдать?

— За «Ахматом». Во-первых, потому что там играет Женя Харин, которому четыре года назад я помог перебраться в Грозный из Эстонии. Во-вторых, с приходом Талалаева «Ахмат» преобразился. В прошлом сезоне при скромном подборе футболистов он вытащил команду на седьмое место. Великолепный результат!

Нравился мне и «Локомотив» — пока там был Семин. Хотелось бы, чтобы он туда вернулся. Да, в мае Палычу стукнуло 75, но по нему не скажешь. В прекрасной форме, выглядит замечательно. «Локомотив» — его дом. Без Семина там сразу все посыпалось. Он вообще в Черкизово заслуживает прижизненного памятника. Его и надо установить перед входом на стадион. Вместо паровоза.

9 — Вы понимаете, чего ждать от ЦСКА с приходом Владимира Федотова?

— Москва — специфический город. Не каждого принимает. В этом убеждались и Шамиль Газизов, и Юрий Красножан. Дома оба были на коне, а приехали в столицу — и все быстро закончилось. Их просто сожрали. Вспоминается диалог из фильма «Брат»: «Город — злая сила. Сильные приезжают, становятся слабыми...» Это как раз про Москву.

Вот и Федотову будет очень тяжело. У армейцев куча кадровых потерь, состав до сих пор не усилили. То ли денег нет, то ли ждут чего-то. Да и обстановка в клубе уже не та, что прежде. Раньше последнее слово было за Гинером. Сегодня решения принимает не только он. Сумеет тренер разобраться во всех хитросплетениях и проскочить, не напоровшись на какую-нибудь мину? Вопрос! Желаю Федотову удачи. И терпения.

Владимир Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

10 — Как для себя объясняете, что «Нижний Новгород» решил не продлевать контракт с Александром Кержаковым?

— По каким-то причинам он вдруг стал неудобен руководителям клуба. И его не защитили. Наоборот, так все преподнесли губернатору, что тот решил поменять тренерский штаб. Хотя в прошлом сезоне Кержаков совершил что-то невероятное. С маленьким бюджетом и небольшой обоймой футболистов спокойно сохранил дебютанту место в премьер-лиге. Даже без стыковых матчей!

Я не вижу логики ни в уходе Кержакова, ни в назначении Галактионова. Мне кажется, это какие-то блатные дела. Кто-то очень хотел протащить в РПЛ тренера молодежной сборной. Ну и нашли слабое звено в лице «Нижнего Новгорода». Возможно, пообещали, что Галактионов привезет много молодых игроков. За которых платить не надо, будут за две копейки носиться по полю как собаки.

11 — Удивлены, что Артем Дзюба до сих пор без клуба?

— Нет. Дело не в том, что ему через месяц 34. Просто наши тренеры боятся Дзюбу. У него на все собственное мнение. Если что-то не устраивает — не молчит. Не каждый рискнет взять в команду такого игрока.

Многие считают, что приглашение Дзюбы может стать бомбой замедленного действия. Мол, не понравится ему, что рано заменили или вообще на скамейку усадили, — и будет взрыв. Но если тренер не испугается, позовет Артема и найдет с ним общий язык — получит классного по российским меркам нападающего. Который способен принести еще немало пользы.

Артем Дзюба тренируется с «Рубином». ФК «Рубин»

12 — Вы давно живете в Эстонии. За последние месяцы там сильно выросли цены?

— Не то слово! Здесь все очень дорого. И продукты, и бензин, который теперь стоит больше двух евро за литр. Раньше счет за квартиру с учетом коммунальных платежей был в районе 450 евро в месяц. Сейчас — 700. Ужас!

13 — Русофобию в тех краях успели прочувствовать?

— Нет. Сколько лет живу с семьей в Таллине — ни разу с этим не сталкивался. Близкие — тоже. Думаю, и у российских туристов, если будут нормально себя вести, проблем не возникнет. По крайней мере, когда в ресторане оставляю чаевые, всегда слышу: «Спасибо». На русском!

14 — Напоследок два традиционных для этой рубрики вопроса. Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Нет! Нельзя нарушать закон. Если считаешь Кирпича преступником — ищи доказательства, а не занимайся фальсификацией улик.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Если говорить о еде и напитках, то никаких предпочтений у меня нет. Я всеядный, непривередливый. Мне не нужны хамон, камамбер и прочие деликатесы. Могу одной картошкой питаться.

Вот что действительно ненавижу — когда человек «переобувается» на ходу. Сегодня говорит одно, а завтра под влиянием обстоятельств у него уже другое мнение. С такими людьми мне не пути.