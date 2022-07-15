Агент Ломовицкого рассказал, что полузащитником интересовался клуб из Турции

Агент полузащитника Александра Ломовицкого Валериюс Мижигурскис рассказал, что игроком интересовался клуб из Турции.

14 июля хавбек перешел из «Рубина» в «Химки» на правах аренды.

«Были другие варианты из определенных клубов, но он сделал выбор в пользу «Химок». Александр уже там был, знаком с клубом. Юран повлиял на его переход, он пообщался с ним и после этого решил, что перейдет в «Химки». У него был интерес из Турции, но до конкретики не дошло, у них только вот сборы начинаются», — цитирует Мижигурскиса Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне Ломовицкий забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 34 матчах во всех турнирах. Соглашение полузащитника с казанским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Напомним, что Ломовицкий выступал за «Химки» в сезоне-2020/21.