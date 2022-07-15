Агент Ломовицкого рассказал, что полузащитником интересовался клуб из Турции
Агент полузащитника Александра Ломовицкого Валериюс Мижигурскис рассказал, что игроком интересовался клуб из Турции.
14 июля хавбек перешел из «Рубина» в «Химки» на правах аренды.
«Были другие варианты из определенных клубов, но он сделал выбор в пользу «Химок». Александр уже там был, знаком с клубом. Юран повлиял на его переход, он пообщался с ним и после этого решил, что перейдет в «Химки». У него был интерес из Турции, но до конкретики не дошло, у них только вот сборы начинаются», — цитирует Мижигурскиса Metaratings.ru.
В прошедшем сезоне Ломовицкий забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 34 матчах во всех турнирах. Соглашение полузащитника с казанским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Напомним, что Ломовицкий выступал за «Химки» в сезоне-2020/21.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
|0
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
|0
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
|0
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0
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|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -