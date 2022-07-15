Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:50

Агент Ломовицкого рассказал, что полузащитником интересовался клуб из Турции

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Агент полузащитника Александра Ломовицкого Валериюс Мижигурскис рассказал, что игроком интересовался клуб из Турции.

14 июля хавбек перешел из «Рубина» в «Химки» на правах аренды.

«Были другие варианты из определенных клубов, но он сделал выбор в пользу «Химок». Александр уже там был, знаком с клубом. Юран повлиял на его переход, он пообщался с ним и после этого решил, что перейдет в «Химки». У него был интерес из Турции, но до конкретики не дошло, у них только вот сборы начинаются», — цитирует Мижигурскиса Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне Ломовицкий забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 34 матчах во всех турнирах. Соглашение полузащитника с казанским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Напомним, что Ломовицкий выступал за «Химки» в сезоне-2020/21.

Источник: https://metaratings.ru/news/mizhigurskis-u-lomovitskogo-byl-interes-iz-turtsii-no-do-konkretiki-ne-doshlo-1312640/
Александр Ломовицкий
Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Драка с любовником жены, побег от разъяренного маршала. Какими были женщины великого хоккеиста Боброва
Он отказывал «Милану», общался с Дедом Хасаном и загубил карьеру из-за тройного разрыва крестов. Трагическая судьба спартаковца Александра Козлова, умершего в 29 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клубы РПЛ почтут минутой молчания память Александра Козлова перед матчами 1-го тура

«Ваноли и Абаскаль — это же космонавты! С троса сорвались и залетели в Россию». Мнение Бормана
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости