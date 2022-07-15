«Химки» — «Зенит»: составы команд на стартовый матч сезона-2022/23
Матчем между «Химками» и «Зенитом» открывается новый сезон Российской премьер-лиги. Стали известны составы команд на эту встречу.
«Химки»: Лантратов, Никитин, Идову, Тихий, Филин, Черный, Боженов, Глушаков, Ломовицкий, Гбане, Руденко.
Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Чежия, Данилкин, Юран, Мирзов, Зуев, Камышев, Камлашев, Главчич, Давыдов, Долгов.
«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Д.Сантос, Родриго, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.
Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Адамов, Ловрен, Алип, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Кравцов, Кассьерра.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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