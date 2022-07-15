«Химки» — «Зенит»: составы команд на стартовый матч сезона-2022/23

Матчем между «Химками» и «Зенитом» открывается новый сезон Российской премьер-лиги. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Химки»: Лантратов, Никитин, Идову, Тихий, Филин, Черный, Боженов, Глушаков, Ломовицкий, Гбане, Руденко.

Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Чежия, Данилкин, Юран, Мирзов, Зуев, Камышев, Камлашев, Главчич, Давыдов, Долгов.

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Д.Сантос, Родриго, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Адамов, Ловрен, Алип, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Кравцов, Кассьерра.