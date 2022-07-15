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«Химки» — «Зенит»: составы команд на стартовый матч сезона-2022/23

Иван Шитик
Корреспондент
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Матчем между «Химками» и «Зенитом» открывается новый сезон Российской премьер-лиги. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Химки»: Лантратов, Никитин, Идову, Тихий, Филин, Черный, Боженов, Глушаков, Ломовицкий, Гбане, Руденко.

Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Чежия, Данилкин, Юран, Мирзов, Зуев, Камышев, Камлашев, Главчич, Давыдов, Долгов.

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Д.Сантос, Родриго, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Адамов, Ловрен, Алип, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Кравцов, Кассьерра.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
15 июл, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Зенит

ФК Зенит
ФК Химки
2
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
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