Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:35

Масалитин — о Сергееве в ЦСКА: «Хороший игрок, который бы пригодился. Но «Зенит» его вряд ли отпустит»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный переход Ивана Сергеева из «Зенита» в армейскую команду.

«Сергеев — хороший игрок, который бы пригодился ЦСКА, но «Зенит» его вряд ли отпустит. Если Иван куда-то и уйдет, то, скорее всего, в «Крылья Советов». Мне слабо верится, что питерцы будут укреплять своего конкурента», — сказал Масалитин «СЭ».

29-летний Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года, его контракт рассчитан до июня 2025 года. В текущем сезоне нападающий сыграл за сине-бело-голубых 2 матча во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Константин Передерий

Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Спонсоры МОК недовольны привилегиями ряда компаний на Олимпиаде
Составлен список главных героев Олимпиады-2024
Алаудинов заявил о плане ВСУ захватить Курскую АЭС к 11 августа
Месть за то, что запрещали избивать женщин. Хелиф подает в суд на Маска, Роулинг и Трампа
Гладков сообщил о введении режима ЧС на территории Белгородской области
Напавший на Курскую область командир ВСУ учился в Одессе
Популярное видео
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Тупик Соболева: перед кем извиняться форварду «Спартака». И главное — за что? Колонка Казакова
Дркушич перешел в «Зенит», Де Лигт и Мазрауи — в «МЮ», ЦСКА подпишет Сергеева?
Медведев раскрыл условия аренды Коваленко в «Оренбург»
«Зенит» объявил о переходе Вани Дркушича
Адольфо Гайч перешел из ЦСКА в «Антальяспор» на правах аренды
Источник: Сутормин перейдет в «Ростов» на правах аренды
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
Дркушич перешел в «Зенит», Де Лигт и Мазрауи — в «МЮ», ЦСКА подпишет Сергеева?
Матч «Факела» со «Спартаком» перенесли в Москву. Кубок сыграют в Воронеже без зрителей
Матч «Факела» и «Спартака» в РПЛ перенесен из Воронежа в Москву
Медведев раскрыл условия аренды Коваленко в «Оренбург»
«Зенит» объявил о переходе Вани Дркушича
Источник: Сутормин перейдет в «Ростов» на правах аренды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Денис Маслов заявил, что игроки «Краснодара» должны привыкнуть к требованиям Мусаева
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости