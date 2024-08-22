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Сегодня, 15:57

Полузащитник «Динамо» Нгамале пропустит от 4 до 6 недель

Владислав Маслов
Корреспондент
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Муми Нгамале.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамале пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы голеностопа.

Камерунец получил повреждение в ходе матча 5-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0) и был заменен в первом тайме.

«Полузащитник прошел дополнительное медицинское обследование, в ходе которого дополнительных повреждений не выявлено.

Ждем тебя как можно скорее на поле, Муми!», — говорится в заявлении пресс-службы «Динамо».

Ранее «СЭ» сообщал, что игроку не потребуется операция и лечение будет консервативным.

30-летний игрок выступает за бело-голубых с 2022 года. В сезоне-2024/25 на его счету 6 матчей и 2 забитых мяча.

Николя Муми Нгамале
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
3
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 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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