Полузащитник «Динамо» Нгамале пропустит от 4 до 6 недель

Полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамале пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы голеностопа.

Камерунец получил повреждение в ходе матча 5-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0) и был заменен в первом тайме.

«Полузащитник прошел дополнительное медицинское обследование, в ходе которого дополнительных повреждений не выявлено.

Ждем тебя как можно скорее на поле, Муми!», — говорится в заявлении пресс-службы «Динамо».

Ранее «СЭ» сообщал, что игроку не потребуется операция и лечение будет консервативным.

30-летний игрок выступает за бело-голубых с 2022 года. В сезоне-2024/25 на его счету 6 матчей и 2 забитых мяча.