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КДК РФС выступит с инициативой по изменению регламента после «дела Андреева»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц выступил с инициативой изменить регламент в связи с разбирательством по делу о нецензурных выражениях спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева в адрес судей.

— Было бы правильно, если бы КДК РФС мог рассматривать дела не только лиц, внесенных в заявку, но и всех официальных представителей клубов. Таких как президент, спортивный директор и иные сотрудники. Я думаю, что мы выступим с инициативой, чтобы КДК рассматривал эти дела. И, возможно, руководство в лице исполкома или бюро исполкома примет такое решение нас поддержать.

— Что нужно сделать, чтобы КДК рассматривал данное дело?

— На самом деле надо поправить пункт 17 в регламенте, и все. И тогда все официальные лица клуба должны рассматриваться КДК РФС, — сказал Григорьянц.

По итогам матча 5-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Оренбургом» (3:2) в протоколе матча зафиксировано негативное поведение спортивного директора Дмитрия Андреева в отношении арбитра. Но поскольку Андреев не был заявлен для участия в соревновании и не мог находиться в технической зоне, его действия рассмотрит комитет по этике РФС 30 августа.

Дмитрий Андреев
РПЛ
Артур Григорьянц
КДК
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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