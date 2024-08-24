Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:58

Карпин оценил реакцию Андреева на судейство в матче «Ростова» и «Оренбурга»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о реакции спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева на судейство в матче 5-го тура РПЛ.

— Не напрягает, что после матча «Ростов» — «Оренбург» больше говорили про судейство, чем про игру?

— Обсуждают не судейство, как таковое. Как я видел, читал и слышал никто не понимает в чем претензия. Обсуждают больше не судейство, а претензию спортивного директора. Если в матче «Динамо» Махачкала — «Пари НН» реально обсуждали и разбирали судейство, то в матче «Ростов» — «Оренбург» его никто не обсуждал.

— Какое у вас сложилось впечатление от судейство по первый турам РПЛ?

— Осталось на том же уровне.

— Удивили слова спортивного директора «Оренбурга» Андреева?

— Настолько эмоциональные — да. Удивили, потому что видел, читал, смотрел, слышал, что явных претензий не объяснил.

После матча с «Ростовом» (2:3) Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Валерий Карпин
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
ФК Ростов
0
Читайте также
Чемпионат Германии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Китайский пловец Сунь Янь возобновляет карьеру после допинг-скандала
ВСУ совершили неудачную попытку прикрепить флаг Украины на телевышку в ЛНР
Рассекречены архивы о решении Британии и Франции начать войну против СССР в 1940 году
В Якутии из-за отказа двигателя самолет Ан-2 совершил аварийную посадку
В Британии разработали план на случай смерти кота Ларри из резиденции премьер-министра
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
КДК РФС выступит с инициативой по изменению регламента после «дела Андреева»
Мостовой поддержал решение КДК не дисквалифицировать Клаудиньо за мат в адрес арбитра
КДК не рассматривал слова Клаудиньо о настрое арбитра против «Зенита»
Полузащитник «Динамо» Нгамале пропустит от 4 до 6 недель
Нгамале не потребуется операция в связи с травмой голеностопа
Радимов назвал недопустимым поведение спортивного директора «Оренбурга» Андреева после матча с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин: «Не слежу за «Локомотивом, для того, чтобы оценивать, стал он сильнее или слабее»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости