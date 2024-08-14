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Сегодня, 15:17

Денис Маслов заявил, что игроки «Краснодара» должны привыкнуть к требованиям Мусаева

Виктория Кравченко
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Бывший генеральный директор «Крыльев Советов», «Пари НН» и «Торпедо» Денис Маслов поделился мнением о выступлении «Краснодара» на старте нового сезона РПЛ.

«Команда была построена еще год назад специалистом, который играл в совсем другой футбол. Быстро перестроить команду не может ни один тренер. Да, если бы на месте Мусаева был топ-тренер, он быстрее перестроил бы состав. Мусаев, возможно, тоже построит новую команду. Просто ему нужно больше времени, вот и все. Футболисты должны привыкнуть к его требованиям и к перестройке. Наверное, у игроков не хватает квалификации, чтобы постоянно играть в атаку. Для этого нужны другие футболисты», — цитирует Маслова Metaratings.ru.

«Краснодар» после четырех туров в РПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице с шестью очками.

Источник: Metaratings.ru
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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