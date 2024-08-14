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Кузнецов — о Сергееве в ЦСКА: «Это не будет потерей для «Зенита»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Кузнецов поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Ивана Сергеева в ЦСКА.

«Способен Сергеев заменить Чалова? Он еще не играл в ЦСКА. Иван выступал за «Зенит» и «Крылья». Я думаю, что в прошлом сезоне он не очень много играл. Сергеев хорошо выходил на замену, забивал. Как он себя проявит в ЦСКА, никому неизвестно. Этот трансфер станет потеряй для «Зенита»? Если «Зенит» ищет форварда, то не будет потерей», — приводит слова Кузнецова «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 29-летний Сергеев сыграл 2 матча и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2025 года.

Источник: Спорт День за Днем
Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
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