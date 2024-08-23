КДК не рассматривал слова Клаудиньо о настрое арбитра против «Зенита»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос о словах полузащитника «Зенита» Клаудиньо в микст-зоне после матча 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

Бразилец сказал «СЭ», что «арбитр всегда против «Зенита».

— Рассматривали вы слова Клаудиньо в микст-зоне? Он намекал на предвзятость судей по отношению к «Зениту».

— У КДК РФС не было оснований, чтобы рассматривать данные слова Клаудиньо, — заявил Григорьянц.

После игры с «Химками» Клаудиньо произнес несколько нецензурных слов на русском языке. 23 августа он был оштрафован на 250 тысяч рублей за высказывания в адрес иных лиц.