Валерий Газзаев: "У "Ростова" я бы положительно отметил работу Валерия Карпина и весьма приличную зимнюю селекцию"

О главных событиях марта в российском футболе рассуждает знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампредседателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев.

– Если говорить про середину турнирной таблицы, то выделить хотел бы "Ростов"и тульский "Арсенал", которые пытаются забраться повыше и способны побороться за место в еврокубках, если хорошо сыграют в ближайших турах. У ростовчан я бы положительно отметил работу Валерия Карпина и весьма приличную зимнюю селекцию. Победу над "Рубином" "Ростову" принес дубль Еременко, что вызвало бурную реакцию прежде всего у болельщиков "Спартака". Мое мнение на данную тему: еще зимой, в момент расставания с Романом, я говорил, что это, несомненно, усиление для "Ростова" и потеря для "Спартака". Это технически прекрасно оснащенный игрок, с качественным пасом (мы с ним работали в свое время в киевском "Динамо"), и я не сомневался, что он будет приносить много пользы. Что же касается тренеров, которые в силу обстоятельств посчитали иначе, то ответом им станет – и уже стала – игра Еременко за "Ростов". (Дмитрий Симонов)

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