Валерий Газзаев: "Считаю, руководители "Енисея"​ не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять в их адрес"

О главных событиях марта в российском футболе рассуждает знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампредседателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев.

– Что касается ситуации вокруг красноярского клуба, отвечу так. Я обычно называю такие ситуации "бои местного значения". Считаю, руководители "Енисея" не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять в адрес людей, чей вклад в российский футбол огромен. Безусловно, работу тренеров можно и нужно оценивать. Но для расставания всегда есть цивилизованные способы. Не устраивает тренер – освобождайте от должности, договаривайтесь, выплачивайте неустойку, если она прописана в документах. Но вместо этого люди, ничего толком не сделавшие для российского футбола, пускают в ход какие-то сомнительные методы. Кто вы такие, чтобы подобным образом лить грязь на Аленичева и Титова, затрагивая в том числе их личные, человеческие качества? Даже неудачная работа тренера не означает, что против него надо устраивать откровенные провокации. (Дмитрий Симонов)

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