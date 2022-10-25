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В «Зените» заявили, что не будут штрафовать Мостового так, как «МЮ» — Роналду

Анна Горшкова
Корреспондент
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Андрей Мостовой.
Фото ФК «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не будет применять штрафные санкции к полузащитнику Андрею Мостовому.

20 октября во время матча с «Крыльями Советов» (2:1) группового этапа Кубка России Мостовой вышел на поле вместо Далера Кузяева, но был заменен, проведя на поле 22 минуты. После обратной замены он сразу ушел в раздевалку, выразив недовольство решением тренерского штаба.

«Конфликт исчерпан. Не случайно Андрей вышел на замену в матче с «Сочи» в чемпионате России и полезно сыграл. Штраф, как к Криштиану, мы не будем применять», — приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, что форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был отстранен от тренировок с основным составом и оштрафован на 900 тысяч евро (двухнедельный оклад), после того как покинул скамейку запасных в конце матча против «Тоттенхэма» (2:0) в 12-м туре АПЛ.

Источник: https://tass.ru/sport/16145331
Андрей Мостовой
Криштиану Роналду
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК Манчестер Юнайтед
Александр Медведев (руководитель)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
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24.10 20:00
Зенит – Сочи
 7 : 0
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