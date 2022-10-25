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Сегодня, 09:34

Белоголовцев считает, что Пиняев подошел бы «Спартаку»

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Известный актер и телеведущий, болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился мнением о полузащитнике «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.

«Мне очень нравится Пиняев. Он вообще парень с огромным потенциалом и очень большим будущим. Конечно, чем быстрее он заиграет в серьезном клубе, где будет большая конкуренция, тем сильнее он будет развиваться. Именно развиваться в нужном направлении, в направлении превращения в большого футболиста. Я был бы очень рад, если бы он очутился в «Спартаке», потому что вся эта самарская молодежь абсолютно прекрасна, каждый игрок вообще великолепен и представляет большие перспективы. Я очень рад, что Зиньковский наконец у нас оказался, считаю его прекрасным приобретением. Пиняев тоже очень ко двору бы пришелся, прекрасно подошел бы нам», — приводит слова Белоголовцева Betonmobile.ru.

В нынешнем сезоне 17-летний россиянин провел за «Крылья советов» 11 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://betonmobile.ru/belogolovtsev-schitaet-chto-pinyaev-prekrasno-podoshel-byi-spartaku
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 2 : 1
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 7 : 0
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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