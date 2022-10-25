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Сегодня, 09:16

Маслов считает, что Абаскаль может в будущем возглавить «Барселону» или сборную Испании

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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о работе главного тренера московской команды испанце Гильермо Абаскале.

«Как бы описал прошедшие 14 туров РПЛ? Нет предела совершенству. Конечно, в идеале мы могли бы идти на первом месте, но на данный момент ситуация удовлетворительная. Абаскаль — молодой, эмоциональный, агрессивный. Мог бы он в будущем возглавить «Барселону» или сборную Испании? Конечно. Все возможно. Мы общались с ним, и он воспитанный и честный человек, замечает много деталей», — приводит слова Маслова «РБ Спорт».

Он также прокомментировал непопадание Квинси Промеса в заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре.

«Промес сейчас действительно хорош, но не мне судить, достоин ли он ехать на чемпионат мира или нет, потому что там свой тренерский штаб, у которого есть свое видение. Может быть, он не подходит под их идею игры, или есть другие вещи, о которых мы не знаем», — добавил Маслов.

33-летний специалист стал главным тренером «Спартака» в июне 2022 года. В прошедшем сезоне Абаскаль тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».

После 14 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очка. Лидирует «Зенит» — 36 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-maslov-soglasen-chto-v-budushhem-abaskal-mog-by-vozglavit-barselonu-ili-sbornuyu-ispanii/
Квинси Промес
Павел Маслов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 2 : 1
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 7 : 0
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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