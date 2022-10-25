Маслов считает, что Абаскаль может в будущем возглавить «Барселону» или сборную Испании

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о работе главного тренера московской команды испанце Гильермо Абаскале.

«Как бы описал прошедшие 14 туров РПЛ? Нет предела совершенству. Конечно, в идеале мы могли бы идти на первом месте, но на данный момент ситуация удовлетворительная. Абаскаль — молодой, эмоциональный, агрессивный. Мог бы он в будущем возглавить «Барселону» или сборную Испании? Конечно. Все возможно. Мы общались с ним, и он воспитанный и честный человек, замечает много деталей», — приводит слова Маслова «РБ Спорт».

Он также прокомментировал непопадание Квинси Промеса в заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре.

«Промес сейчас действительно хорош, но не мне судить, достоин ли он ехать на чемпионат мира или нет, потому что там свой тренерский штаб, у которого есть свое видение. Может быть, он не подходит под их идею игры, или есть другие вещи, о которых мы не знаем», — добавил Маслов.

33-летний специалист стал главным тренером «Спартака» в июне 2022 года. В прошедшем сезоне Абаскаль тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».

После 14 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очка. Лидирует «Зенит» — 36 очков.