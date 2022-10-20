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Сегодня, 22:29

Семак произвел обратную замену Мостового, недовольный игрок сразу ушел в раздевалку

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Андрей Мостовой после обратной замены.
Фото «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак произвел обратную замену полузащитника Андрея Мостового в матче 4-го тура группы Кубка России с «Крыльями Советов» в Санкт-Петербурге.

Хавбек вышел на поле на 61-й минуте вместо Далера Кузяева. Однако спустя 22 минуты был заменен на Густаво Мантуана.

Мостовой пытался что-то выяснить у штаба Семака, а после этого недовольный игрок сразу ушел в раздевалку.

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 благодаря дублю Ивана Сергеева.

Андрей Мостовой
Сергей Семак
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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