Семак произвел обратную замену Мостового, недовольный игрок сразу ушел в раздевалку

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак произвел обратную замену полузащитника Андрея Мостового в матче 4-го тура группы Кубка России с «Крыльями Советов» в Санкт-Петербурге.

Хавбек вышел на поле на 61-й минуте вместо Далера Кузяева. Однако спустя 22 минуты был заменен на Густаво Мантуана.

Мостовой пытался что-то выяснить у штаба Семака, а после этого недовольный игрок сразу ушел в раздевалку.

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1 благодаря дублю Ивана Сергеева.