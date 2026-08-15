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15 августа, 09:00

«Хочу помочь «Динамо» выиграть трофей». Интервью 18-летнего Маринкина

Микеле Антонов
Корреспондент
Тимофей Маринкин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
«СЭ» поговорил с одним из главных открытий 2026 года.

В матче 3-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (3:1) 18-летний воспитанник бело-голубых Тимофей Маринкин не только открыл счет на 77-й минуте ударом из-за штрафной, но и был признан лучшим игроком встречи.

В интервью «СЭ» Маринкин рассказал, что чувствовал после дебютного гола за основу, как продвигался через молодежные команды и чего хочет добиться в «Динамо».

«Этот момент останется в памяти на всю жизнь!»

— В последнем туре ты забил свой первый гол за основной состав. Какие эмоции испытал в тот момент? Сколько еще хочешь забить?

— Эмоции были только положительные. В тот момент поймал себя на мысли, что этот гол действительно дорогого стоит — я же воспитанник академии. Плюс болельщики очень громко скандировали мою фамилию, особенно фан-сектор. Честно говоря, чуть не прослезился, но сдержался. Этот момент останется в памяти на всю жизнь!

— Почему выбрал именно такое празднование — изобразил пальцами очки, словно у черепашки-ниндзя?

— Придумал его еще в академии, дома было делать нечего, решил поэкспериментировать. Показалось, что неплохо выглядит, так и оставил. В академии праздновал голы так же.

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— Как думаешь, лично для тебя старт сезона мог сложиться лучше?

— Про себя ничего не могу сказать, а вот по команде мы все ожидали более уверенного начала. Но без падений не бывает взлетов. Уверен, этот этап мы должны были пройти вместе, и он нам только поможет в будущем.

— Как строится работа с Сандро Шварцем? Что он требует от тебя в игре и на что обращает внимание на тренировках?

— Главное качество Сандро — общаться со всеми игроками, чтобы каждый четко понимал, что тренер хочет видеть на его позиции. Что конкретно он требует лично от меня — это секрет (улыбается).

Фото Global Look Press

«После травмы было очень много сообщений с пожеланиями»

— Прямо перед стартом сезона ты получил травму, а многие болельщики и эксперты ждали твоего возвращения в основу после первых туров. Чувствуешь эту поддержку и за счет чего, по-твоему, в тебя верят?

— Это необычное ощущение. Мне только 18, а болельщики уже так поддерживают, пишут добрые слова. Особенно когда я получил травму — было очень много сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления. Это невероятно приятно и дает мощный импульс двигаться дальше в том же направлении, развиваться.

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— Этим летом ты только окончил школу. Как удавалось совмещать учебу с футболом?

— Последний год дался даже легче предыдущих, потому что я реже ходил в школу — может, два-три раза, чтобы сдать экзамены. Поэтому особых проблем не возникало. Учителя шли навстречу, помогали, упрощали задачи, которые ставили перед учебным годом. В итоге все сдал хорошо, все остались довольны и пожелали удачи уже во взрослой жизни.

Тимофей Маринкин и Виктор Окишор.
Фото ФК «Динамо»

«Пришлось помучиться, чтобы завоевать место в старте»

— Расскажи про путь через молодежные команды. С чего все началось и как продвигался по ступеням?

— Здесь стоит отметить и путь в ЮФЛ — хороший турнир, который помогает молодым ребятам развиваться и становиться сильнее. А в молодежку меня взял Павел Витальевич Фигон перед зимними каникулами пару лет назад. Сыграл несколько игр, видимо, проявил себя неплохо, раз оставили на сезон.

А потом Павел Алексеевич Алпатов перевел меня в «двойку». Вливаться было непросто, но ребята приняли хорошо. Пришлось немного помучиться, чтобы завоевать место в старте. А уже прошлой осенью Валерий Георгиевич Карпин стал привлекать меня к тренировкам с основой и сказал: «Теперь будешь тренироваться с нами». Вот так и дошел.

— Ты упомянул ЮФЛ. Что этот турнир дал тебе лично как игроку? Какой опыт оказался самым ценным?

— До этого в основном соперничали с московскими командами, а ЮФЛ — это межрегиональный турнир, там много команд, с которыми я играл впервые. Было здорово встретиться с тем же «Зенитом» или «Краснодаром». Это дает понимание, что есть куда расти, и уровень там зачастую может быть даже выше, чем у нас в столице.

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— Что больше всего запомнилось?

— Больше всего запомнился турнир ЮФЛ-3, наш самый первый сезон — мы были близки к медалям, могли стать и первыми, и вторыми, и третьими, а по итогам не стали никем.

Но атмосфера в команде тогда была замечательная. Сергей Сергеевич Яшин, один из моих любимых тренеров в академии, работал с нами. Та команда была способна на большее, но, к сожалению, не сложилось.

— Говорят, ты одновременно играл за команду 2007 года рождения, хотя сам 2008-го. Почему так получилось?

— Родители привели меня на просмотр. С папой постоянно ездили на футбол, у него был первый тренер Владимир Козлов. Отец отвел меня к нему, мол, посмотрите, может, что-то получится. Я попал в группу ребят 2007 года и даже выделялся среди них. Владимир Владимирович сказал отцу, что меня оставляют в академии.

До какого-то момента я играл за 2007 год, потом ребята начали активно расти, а я оставался маленьким, и меня вернули в свой, 2008-й. С тех пор там и выступал.

Фото ФК «Динамо»

«Совершенствоваться и побеждать в каждом матче, чтобы это переросло в нечто грандиозное»

— Что оказалось самым сложным при переходе из молодежного футбола во взрослый? Физика, скорость принятия решений, психология?

— Всем известно, что в молодежном футболе мало борьбы в плане менталитета. Взрослый футбол отличается тем, что ты играешь не только с ровесниками, а, условно, с игроками 1995 года рождения. Они физически сильнее, и их футбол намного проще. Требуется время, чтобы привыкнуть, адаптироваться, а затем прибавлять с каждым днем.

— Какие цели ставишь перед собой на этот сезон и в перспективе?

— Хочу просто радовать родных и близких — не только в футболе, но и в жизни, чтобы все было хорошо. А в спортивном плане — помогать команде совершенствоваться и, дай бог, побеждать в каждом матче, чтобы это переросло в нечто грандиозное. Например, принесло трофей.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Тимофей Маринкин
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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