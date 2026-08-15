«Хочу помочь «Динамо» выиграть трофей». Интервью 18-летнего Маринкина

«СЭ» поговорил с одним из главных открытий 2026 года.

В матче 3-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (3:1) 18-летний воспитанник бело-голубых Тимофей Маринкин не только открыл счет на 77-й минуте ударом из-за штрафной, но и был признан лучшим игроком встречи.

В интервью «СЭ» Маринкин рассказал, что чувствовал после дебютного гола за основу, как продвигался через молодежные команды и чего хочет добиться в «Динамо».

«Этот момент останется в памяти на всю жизнь!»

— В последнем туре ты забил свой первый гол за основной состав . К акие эмоции испытал в тот момент? Сколько еще хочешь забить?

— Эмоции были только положительные. В тот момент поймал себя на мысли, что этот гол действительно дорого го стоит — я же воспитанник академии . Плюс болельщики очень громко скандировали мою фамилию, особенно фан-сектор. Честно говоря, чуть не прослезился, но сдержался. Этот момент останется в памяти на всю жизнь!

— Почему выбрал именно такое празднование — изобразил пальцами очки , словно у черепашки-ниндзя?

— Придумал его еще в академии , дома было делать нечего, решил поэкспериментировать. Показалось, что неплохо выглядит, так и оставил. В академии праздновал голы так же.

— Как думаешь, лично для тебя старт сезона мог сложиться лучше?

— Про себя ничего не могу сказать, а вот по команде мы все ожидали более уверенного начала. Но без падений не бывает взлетов. Уверен, этот этап мы должны были пройти вместе, и он нам только поможет в будущем.

— Как строится работа с Сандро Шварцем? Что он требует от тебя в игре и на что обращает внимание на тренировках?

— Главное качество Сандро — общаться со всеми игроками, чтобы каждый четко понимал, что тренер хочет видеть на его позиции. Что конкретно он требует лично от меня — это секрет (улыбается).

Фото Global Look Press

«После травмы было очень много сообщений с пожеланиями»

— Прямо перед стартом сезона ты получил травму , а м ногие болельщики и эксперты ждали твоего возвращения в основу после первых туров. Чувствуешь эту поддержку и за счет чего, по-твоему, в тебя верят?

— Это необычное ощущение. Мне только 18, а болельщики уже так поддерживают, пишут добрые слова. Особенно когда я получил травму — было очень много сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления. Это невероятно приятно и дает мощный импульс двигаться дальше в том же направлении , развиваться.

— Этим летом ты только о кончил школу. Как удавалось совмещать учебу с футболом?

— Последний год дался даже легче предыдущих, потому что я реже ходил в школу — может, два-три раза, чтобы сдать экзамены. Поэтому особых проблем не возникало. Учителя шли навстречу, помогали, упрощали задачи, которые ставили перед учебным годом. В итоге все сдал хорошо, все остались довольны и пожелали удачи уже во взрослой жизни.

Тимофей Маринкин и Виктор Окишор. Фото ФК «Динамо»

«Пришлось помучиться, чтобы завоевать место в старте»

— Расскажи про путь через молодежные команды. С чего все началось и как продвигался по ступеням?

— Здесь стоит отметить и путь в ЮФЛ — хороший турнир, который помогает молодым ребятам развиваться и становиться сильнее. А в молодежку меня взял Павел Витальевич Фигон перед зимними каникулами пару лет назад. Сыграл несколько игр, видимо, проявил себя неплохо, раз оставили на сезон.

А потом Павел Алексеевич Алпатов перевел меня в «двойку». Вливаться было непросто, но ребята приняли хорошо. Пришлось немного помучиться, чтобы завоевать место в старте. А уже прошлой осенью Валерий Георгиевич Карпин стал привлекать меня к тренировкам с основой и сказал: «Теперь будешь тренироваться с нами». Вот так и дошел.

— Ты упомянул ЮФЛ. Что этот турнир дал тебе лично как игроку? Какой опыт оказался самым ценным?

— Д о этого в основном сопе рничали с московскими командами, а ЮФЛ — это межрегиональный турнир, там много команд, с которыми я играл впервые. Было здорово встретиться с тем же «Зенитом» или «Краснодаром». Это дает понимание, что есть куда расти, и уровень там зачастую может быть даже выше, чем у нас в столице.

— Что больше всего запомнилось?

— Больше всего запомнился турнир ЮФЛ-3, наш самый первый сезон — мы были близки к медалям, могли стать и первыми, и вторыми, и третьими, а по итогам не стали никем.

Но атмосфера в команде тогда была замечательная. Сергей Сергеевич Яшин, один из моих любимых тренеров в академии , работал с нами. Та команда была способна на большее, но, к сожалению, не сложилось.

— Говорят, ты одновременно играл за команду 2007 года рождения, хотя сам 2008-го. Почему так получилось?

— Родители привели меня на просмотр. С папой постоянно ездили на футбол, у него был первый тренер Владимир Козлов. Отец отвел меня к нему, мол, посмотрите, может, что-то получится. Я попал в группу ребят 2007 года и даже выделялся среди них. Владимир Владимирович сказал отцу, что меня оставляют в академии .

До какого-то момента я играл за 2007 год, потом ребята начали активно расти, а я оставался маленьким, и меня вернули в свой, 2008-й. С тех пор там и выступал .

Фото ФК «Динамо»

«С овершенствоваться и побеждать в каждом матче, чтобы это переросло в нечто грандиозное»

— Что оказалось самым сложным при переходе из молодежного футбола во взрослый? Физика, скорость принятия решений, психология?

— Всем известно, что в молодежном футболе мало борьбы в плане менталитета. Взрослый футбол отличается тем, что ты играешь не только с ровесниками, а, условно, с игроками 1995 года рождения. Они физически сильнее, и их футбол намного проще. Требуется время, чтобы привыкнуть, адаптироваться, а затем прибавлять с каждым днем.

— Какие цели ставишь перед собой на этот сезон и в перспективе?