«Хочу помочь «Динамо» выиграть трофей». Интервью 18-летнего Маринкина
В матче 3-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (3:1) 18-летний воспитанник бело-голубых Тимофей Маринкин не только открыл счет на 77-й минуте ударом из-за штрафной, но и был признан лучшим игроком встречи.
В интервью «СЭ» Маринкин рассказал, что чувствовал после дебютного гола за основу, как продвигался через молодежные команды и чего хочет добиться в «Динамо».
«Этот момент останется в памяти на всю жизнь!»
— В последнем туре ты забил свой первый гол за основной состав. Какие эмоции испытал в тот момент? Сколько еще хочешь забить?
— Эмоции были только положительные. В тот момент поймал себя на мысли, что этот гол действительно дорогого стоит — я же воспитанник академии. Плюс болельщики очень громко скандировали мою фамилию, особенно фан-сектор. Честно говоря, чуть не прослезился, но сдержался. Этот момент останется в памяти на всю жизнь!
— Почему выбрал именно такое празднование — изобразил пальцами очки, словно у черепашки-ниндзя?
— Придумал его еще в академии, дома было делать нечего, решил поэкспериментировать. Показалось, что неплохо выглядит, так и оставил. В академии праздновал голы так же.
— Как думаешь, лично для тебя старт сезона мог сложиться лучше?
— Про себя ничего не могу сказать, а вот по команде мы все ожидали более уверенного начала. Но без падений не бывает взлетов. Уверен, этот этап мы должны были пройти вместе, и он нам только поможет в будущем.
— Как строится работа с Сандро Шварцем? Что он требует от тебя в игре и на что обращает внимание на тренировках?
— Главное качество Сандро — общаться со всеми игроками, чтобы каждый четко понимал, что тренер хочет видеть на его позиции. Что конкретно он требует лично от меня — это секрет (улыбается).
«После травмы было очень много сообщений с пожеланиями»
— Прямо перед стартом сезона ты получил травму, а многие болельщики и эксперты ждали твоего возвращения в основу после первых туров. Чувствуешь эту поддержку и за счет чего, по-твоему, в тебя верят?
— Это необычное ощущение. Мне только 18, а болельщики уже так поддерживают, пишут добрые слова. Особенно когда я получил травму — было очень много сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления. Это невероятно приятно и дает мощный импульс двигаться дальше в том же направлении, развиваться.
— Этим летом ты только окончил школу. Как удавалось совмещать учебу с футболом?
— Последний год дался даже легче предыдущих, потому что я реже ходил в школу — может, два-три раза, чтобы сдать экзамены. Поэтому особых проблем не возникало. Учителя шли навстречу, помогали, упрощали задачи, которые ставили перед учебным годом. В итоге все сдал хорошо, все остались довольны и пожелали удачи уже во взрослой жизни.
«Пришлось помучиться, чтобы завоевать место в старте»
— Расскажи про путь через молодежные команды. С чего все началось и как продвигался по ступеням?
— Здесь стоит отметить и путь в ЮФЛ — хороший турнир, который помогает молодым ребятам развиваться и становиться сильнее. А в молодежку меня взял Павел Витальевич Фигон перед зимними каникулами пару лет назад. Сыграл несколько игр, видимо, проявил себя неплохо, раз оставили на сезон.
А потом Павел Алексеевич Алпатов перевел меня в «двойку». Вливаться было непросто, но ребята приняли хорошо. Пришлось немного помучиться, чтобы завоевать место в старте. А уже прошлой осенью Валерий Георгиевич Карпин стал привлекать меня к тренировкам с основой и сказал: «Теперь будешь тренироваться с нами». Вот так и дошел.
— Ты упомянул ЮФЛ. Что этот турнир дал тебе лично как игроку? Какой опыт оказался самым ценным?
— До этого в основном соперничали с московскими командами, а ЮФЛ — это межрегиональный турнир, там много команд, с которыми я играл впервые. Было здорово встретиться с тем же «Зенитом» или «Краснодаром». Это дает понимание, что есть куда расти, и уровень там зачастую может быть даже выше, чем у нас в столице.
— Что больше всего запомнилось?
— Больше всего запомнился турнир ЮФЛ-3, наш самый первый сезон — мы были близки к медалям, могли стать и первыми, и вторыми, и третьими, а по итогам не стали никем.
Но атмосфера в команде тогда была замечательная. Сергей Сергеевич Яшин, один из моих любимых тренеров в академии, работал с нами. Та команда была способна на большее, но, к сожалению, не сложилось.
— Говорят, ты одновременно играл за команду 2007 года рождения, хотя сам 2008-го. Почему так получилось?
— Родители привели меня на просмотр. С папой постоянно ездили на футбол, у него был первый тренер Владимир Козлов. Отец отвел меня к нему, мол, посмотрите, может, что-то получится. Я попал в группу ребят 2007 года и даже выделялся среди них. Владимир Владимирович сказал отцу, что меня оставляют в академии.
До какого-то момента я играл за 2007 год, потом ребята начали активно расти, а я оставался маленьким, и меня вернули в свой, 2008-й. С тех пор там и выступал.
«Совершенствоваться и побеждать в каждом матче, чтобы это переросло в нечто грандиозное»
— Что оказалось самым сложным при переходе из молодежного футбола во взрослый? Физика, скорость принятия решений, психология?
— Всем известно, что в молодежном футболе мало борьбы в плане менталитета. Взрослый футбол отличается тем, что ты играешь не только с ровесниками, а, условно, с игроками 1995 года рождения. Они физически сильнее, и их футбол намного проще. Требуется время, чтобы привыкнуть, адаптироваться, а затем прибавлять с каждым днем.
— Какие цели ставишь перед собой на этот сезон и в перспективе?
— Хочу просто радовать родных и близких — не только в футболе, но и в жизни, чтобы все было хорошо. А в спортивном плане — помогать команде совершенствоваться и, дай бог, побеждать в каждом матче, чтобы это переросло в нечто грандиозное. Например, принесло трофей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0