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«В таких высказываниях заключен весь его интеллект». Григорян жестко ответил Прудникову

11:58
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Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-нападающего «Спартака» Александра Прудникова, который заявил, что Григорян попросил руководство махачкалинского клуба убрать его из команды.

«Вся карьера Прудникова свелась к тому, что практически все тренеры виноваты, — а он Д'Артаньян. Он своей карьерой все «доказал». Но у меня остался приятный осадок от работы с ним. У нас была феноменальная история в матче с «Оренбургом». Ему можно было выйти на поле только в том случае, если он заплатит штраф. Я выпустил его на замену, Александр забил гол. «Оренбургу» именно этих очков и не хватило, чтобы остаться в Премьер-лиге. Прудников умолчал один факт: руководство категорически запретило мне его выпускать. Как он и обещал мне — он похоронил «Оренбург». После игры президент клуба сказал мне: «Ты рискнул — штраф мы заплатим». Хочу оставить только одно воспоминание о нем — его гол помог сохранить мне как тренеру прописку в высшем дивизионе», — сказал Григорян «СЭ».

Также Григорян отреагировал на слова Прудникова о том, что он переходит на личности только в разговоре со слабыми.

«А он сам что, слабый что ли? В таких высказываниях и заключен весь его интеллект. Каким бы он отмороженным не был — он сильная личность. А Шамиль Асильдаров — сильнейшая. Я не помню ситуации, чтобы я с ним не ладил. Разве в понимании Прудникова они не танки? Глупо обращать внимание на содержание речей Прудникова. Он как балаболил, так и балаболит», — добавил Григорян.

Ранее Прудников в интервью на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский» заявил, что «не представляет, чтобы Григорян подошёл к танку и начал ему что-то говорить».

В прошлом сезоне Григорян возглавил «Алакшерт» и впервые в истории вывел клуб в еврокубки. На данный момент возглавляет женский футбольный клуб ЦСКА, с которым занимает 2-е место в чемпионате России.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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