«В таких высказываниях заключен весь его интеллект». Григорян жестко ответил Прудникову
Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-нападающего «Спартака» Александра Прудникова, который заявил, что Григорян попросил руководство махачкалинского клуба убрать его из команды.
«Вся карьера Прудникова свелась к тому, что практически все тренеры виноваты, — а он Д'Артаньян. Он своей карьерой все «доказал». Но у меня остался приятный осадок от работы с ним. У нас была феноменальная история в матче с «Оренбургом». Ему можно было выйти на поле только в том случае, если он заплатит штраф. Я выпустил его на замену, Александр забил гол. «Оренбургу» именно этих очков и не хватило, чтобы остаться в Премьер-лиге. Прудников умолчал один факт: руководство категорически запретило мне его выпускать. Как он и обещал мне — он похоронил «Оренбург». После игры президент клуба сказал мне: «Ты рискнул — штраф мы заплатим». Хочу оставить только одно воспоминание о нем — его гол помог сохранить мне как тренеру прописку в высшем дивизионе», — сказал Григорян «СЭ».
Также Григорян отреагировал на слова Прудникова о том, что он переходит на личности только в разговоре со слабыми.
«А он сам что, слабый что ли? В таких высказываниях и заключен весь его интеллект. Каким бы он отмороженным не был — он сильная личность. А Шамиль Асильдаров — сильнейшая. Я не помню ситуации, чтобы я с ним не ладил. Разве в понимании Прудникова они не танки? Глупо обращать внимание на содержание речей Прудникова. Он как балаболил, так и балаболит», — добавил Григорян.
Ранее Прудников в интервью на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский» заявил, что «не представляет, чтобы Григорян подошёл к танку и начал ему что-то говорить».
В прошлом сезоне Григорян возглавил «Алакшерт» и впервые в истории вывел клуб в еврокубки. На данный момент возглавляет женский футбольный клуб ЦСКА, с которым занимает 2-е место в чемпионате России.
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