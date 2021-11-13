Дмитрий Сычев уладил конфликт с Андреем Червиченко

Конфликт экс-форварда «Спартака» Дмитрия Сычева и бывшего владельца красно-белых Андрея Червиченко подошел к концу, утверждает «РБ Спорт».

В ноябре прошлого года Сычев заявил: «Были проблемы с Червиченко. Когда тебе говорят: «Чувак, если не будешь подписывать контракт, мы тебе битой колени переломаем». В офисе. Для 18-летнего это важный момент», — слова были произнесены в эфире программы «Сычев подкаст».

Червиченко подал документы в полицию, потребовав извинений и материальной компенсации (ее экс-владелец «Спартака» хотел направить в детскую футбольную школу).

В новом выпуске «Сычев подкаст» Дмитрий сделал заявление: «По поводу того конфликта с Андреем Владимировичем Червиченко. Просто все было неправильно истолковано и та фраза, за которую все зацепились, не была к нему адресована».

Вот что сказал Червиченко: «Я не кровожадный. Все мы иногда не контролируем эмоции и выдаем слова, не до конца понимая то, как их можно расценить. Человек уточнил свои слова, у меня к нему претензий больше нет. Разойдемся мирно».