В «Спартаке» опровергли информацию о возможном увольнении Абаскаля

«Спартак» опроверг информацию о возможном увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля на этой неделе.

«Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу», — сообщили «СЭ» в клубе.

Ранее сообщалось, что 34-летний испанец может быть уволен вне зависимости от результата матча с «Динамо» (2:1) в 23-м туре РПЛ. По информации «СЭ», во вторник состоится совет директоров «Спартака», на котором может быть принято решение по будущему Абаскаля.

8 апреля появилась информация, что новым главным тренером красно-белых может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

После победы над «Динамо» команда Абаскаля с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Испанец тренирует «Спартак» с лета 2022 года.