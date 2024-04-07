Источник: «Спартак» на следующей неделе уволит Абаскаля, решение приняли до матча с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на следующей неделе покинет команду, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, решение об увольнении 34-летнего испанца было принято еще до дерби против «Динамо» в 23-м туре РПЛ и состоится вне зависимости от результата игры.

Перед матчем против «Динамо» красно-белые с 32 очками занимали седьмое место в РПЛ.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.