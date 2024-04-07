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Сегодня, 20:44

Источник: «Спартак» на следующей неделе уволит Абаскаля, решение приняли до матча с «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на следующей неделе покинет команду, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, решение об увольнении 34-летнего испанца было принято еще до дерби против «Динамо» в 23-м туре РПЛ и состоится вне зависимости от результата игры.

Перед матчем против «Динамо» красно-белые с 32 очками занимали седьмое место в РПЛ.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.

Источник: https://t.me/karpinside/30984
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Зенит

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И К Ж
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