В «Рубине» надеются на возвращение Абильдгора и Ин Бома

В «Рубине» надеются на возвращение полузащитников Абильдгора и Ин Бома

По данным «СЭ», в «Рубине» ждут приезда полузащитников Оливера Абильдгора и Хвана Ин Бома. Два легионера из-за травм уехали из клуба еще до рестарта сезона РПЛ, но пока не приостановили свои контракты.

Датчанин находится в Ольборге в Дании и восстанавливается, тренируясь с местным клубом. А Ин Бом сейчас в Южной Корее, восстанавливаясь после перелома пальца ноги вместе с национальной сборной.

Игроков ждут в Казани, когда они будут готовы играть и с ними на связи находится главный тренер Леонид Слуцкий.

Отметим, что Ин Бом и Абильдгор — клиенты Кристиана Эмиле, европейского агента Леонида Слуцкого.